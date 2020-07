Top 30 bis 30 Drei BR-NachwuchsjournalistInnen ausgezeichnet

Fast wäre der Wettbewerb, der in diesem Jahr zum 15. Mal stattfindet, wegen Corona ausgefallen, berichtet Chefredakteurin Annette Milz in der aktuellen Ausgabe von medium magazin. Aber dann entschloss man sich doch, ihn durchzuführen. Und war überrascht. Trotz erschwerter Bedingungen mit Homeoffice und Kurzarbeit in vielen Redaktionen wurden rund 300 Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen.

30 Gewinnerinnen und Gewinner aus ganz Deutschland und mit sehr unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten wurden unter den Nominierten ausgewählt: "Unsere Auswahl versteht sich bewusst nicht als Ranking, sondern als Kaleidoskop. Daher sollte das Spektrum der Top 30 möglichst viele Facetten unseres Berufs und der Begabungen zeigen."

Iris Meinhardt, Ilka Knigge und Christian Orth sind die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner des Bayerischen Rundfunks.

Ilka Eliana Knigge

… ist freie Journalistin und arbeitet für PULS als Leiterin des Ressorts "Leben" und Redakteurin des Psychologie-Podcasts "Die Lösung". Außerdem ist sie Sidekick und freie Redakteurin bei DLF Nova. Am liebsten würde sie in "diversen Redaktionen viel experimentieren, Formate aufbrechen, neue Plattformen bespielen." Für medium magazin ein guter Grund zur Auszeichnung: "Wir sind gespannt: Viel Erfolg!"

"Ob Audio oder Video, Instagram oder Radio, fragwürdiger Trend wie 'Selber Tätowieren' oder 'Ernährungstipps von Influencern' - Ilka Knigge ist verdammt vielseitig. Bei PULS freuen wir uns über ihr Themengespür, ihre passgenauen Recherchen und ihre vernetzte Arbeitsweise - ob für PULS Reportage auf YouTube oder den Psychologie-Podcast 'Die Lösung'. Glückwunsch zur absolut verdienten Auszeichnung." Florian Meyer-Hawranek, PULS

Iris Meinhardt

… ist Mitglied im aktuellen 30. Volontärsjahrgang und seit ihrer Geburt nahezu gehörlos. Damit ist sie nicht nur im BR, sondern in der ganzen ARD eine Pionierin. medium magazin ist von ihrem Engagement beeindruckt: "Sie setzt sich in ihrer journalistischen Arbeit schon länger für die Belange von Gehörlosen in den Medien ein. Mit Erfolg: Sie startete u.a. die Aktion "Gebärde des Tages" (bei der Hörende jeden Tag eine Gebärde lernen konnten), im YouTube-Kanal "Hand drauf" übersetzt sie als Presenterin Videos aus dem "Funk"-Netzwerk in Gebärdensprache. Neue Formate, hin zu mehr Diversität und Inklusion, das ist ihr großer Traum. Wenn diese Auszeichnung zur Realisierung beiträgt, würden wir uns sehr freuen!"

"Ich freue mich riesig für Iris, weil sie so engagiert Ihr Volontariat absolviert und sich durch keinerlei Hürden und Hindernisse aufhalten lässt. Wenn sie mittels Dolmetscherinnen oder Dolmetscher kommuniziert und auch telefoniert, oder sich selbst im wahrsten Sinne des Wortes Gehör verschafft, dann sind das anspruchsvolle Leistungen, die sie zusätzlich erbringen muss. Daher leistet sie so viel mehr als wir alle zusammen und ist dennoch stets fröhlich und verbreitet zugleich so viel Optimismus und gute Laune. Und das wirkt ansteckend – in ihrem Volo-Kurs, aber auch ins ganze Haus hinein. Welch ein Gewinn für den BR!" Clemens Finzer, Ausbildungsleiter

Christian Orth

…. arbeitet seit seinem BR-Volontariat (29. Jahrgang) sehr vielseitig als freier Moderator, Autor und Redakteur für TV. Hörfunk und Online des Bayerischen Rundfunks. medium magazin hebt in der Begründung vor allem den von ihm miterfundenen BR-YouTube-Kanal "Lohnt sich das?" über Menschen und ihren Verdienst hervor – mit inzwischen schon 20.000 Abonnenten: "Er hat’s angeschoben, nun liefert er Beiträge zu. Wir freuen uns auf die nächsten dieser Ideen."

"'Hast Du dieses Video von Rezo schon gesehen? Das musst Du Dir ansehen!' Als Christian Orth im Mai 2019 als Volontär Station bei 'Politik und Hintergrund' machte, fiel er mir unter anderem mit diesem Hinweis auf. Nicht nur, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt den Namen Rezo allenfalls mal gehört hatte, aber nicht wirklich wusste, wer er ist. Sondern auch, weil er damit ein klares Gespür bewies, dass die 'Zerstörung der CDU' viel Aufmerksamkeit bekommen würde. Er hatte Recht. Dass er jetzt, ein gutes Jahr später, unter den Top 30 unter 30, den 'Jungen Talenten 2020' des medium magazins gelandet ist, freut mich persönlich besonders. Zum einen, cda er seit dem Ende seines Volontariats fest zum Team 'Politik und Hintergrund' gehört und hier mit seiner kreativen, experimentierfreudigen Art und einer sehr ausgeprägten Professionalität für die verschiedensten Formate arbeitet: unter anderem für das Medienmagazin, für das Dossier Politik, für '1Thema, 3 Köpfe'. Und dabei auch immer wieder Bindeglied ins Digitale ist, auch mit der Moderation des Webchannels für BR24. Zum anderen, weil mit dieser Auszeichnung auch das YouTube-Format LSD, 'Lohnt sich das?', gewürdigt wird, das auf seine Idee im Volontariat zurückgeht und in Zusammenarbeit zwischen DESM und der Ausbildungsredaktion entwickelt wurde. Und nicht zuletzt freue ich mich darüber, da Christian im Volontariat mein Mentee war. Eine feine Auszeichnung und eine weitere Motivation! Herzlichen Glückwunsch!" Ingo Lierheimer, Teamleiter Politik und Hintergrund

