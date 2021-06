Bayerischer Rundfunk PULS startet Psychologie-Podcast "Die Lösung"

Mit "Die Lösung“ widmet sich PULS einem Themenfeld, das in der deutschen Podcast-Szene bisher wenig stattfindet: psychologische Hilfestellung und fundierte wissenschaftliche Lösungsansätze jenseits von Coaching-Ratgebern und Yogamatte. Was tun, wenn die derzeitige Lebensplanung zu scheitern droht, man schon wieder mit "dem Falschen" zusammen ist oder sich das Abnabeln von den Eltern als doch nicht so leicht erweist? Schiestel und Fiebiger analysieren für die Hörer echte Fälle und versuchen Ordnung ins Gefühlschaos zu bringen.