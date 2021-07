Claudia Decker geht - mit einem Podcast Wie sie lernte, die Rente zu lieben

Alle in der Redaktion wussten, ich hab Bauchschmerzen damit, plötzlich draußen zu sein, nicht mehr mitarbeiten zu dürfen, bloß weil ich 65 bin, Rente also. Ich ohne meine Arbeit im Notizbuch? Unmöglich! Da hat Redaktionsleiterin Sybille Giel mich gefragt, ob ich meinen Weg in die Rente in einem Podcast dokumentieren möchte. Perfekt, wie sich das gefügt hat.