Fünfteilige radioDoku Abenteurerinnen

Leicht hatten sie es nie, die Frauen, die auszogen um in den Weiten der Welt Abenteuer zu erleben. Forscherinnen, Pionierinnen, Entdeckerinnen, sie alle mussten noch viel mehr überwinden, als nur die Strapazen und Gefahren ihrer abenteuerlichen Reisen. Sie kämpften gegen Konventionen und Vorurteile und gegen die Vorstellung, eine Frau habe möglichst dort zu bleiben, wo man sie gut kontrollieren kann – zuhause. Immer wieder gab es Frauen, die auf alle Konventionen pfiffen und sich selbstbestimmt und mutig auf den Weg machten.

► Abenteurerinnen (1/5) ◄

► Clärenore Stinnes fährt mit dem Auto um die Welt ◄

Clärenore Stinnes umrundete als erster Mensch im Auto die Welt, 1927, als Autos noch so neu waren, dass es auf weiten Teilen ihrer Strecke noch nicht einmal Straßen gab. Sie durchquerte die Wüste Gobi, musste sich in den Anden den Weg freisprengen und wurde in Amerika frenetisch gefeiert.



Immer mit dabei: Der Kameramann Axel Söderström, der die ganze Reise auf Film festhielt – und Lord, der treue Hund, der die "Schicksals- und Campinggemeinschaft" der Weltumfahrer nachts bewachte. Eine Abenteuergeschichte aus der Frühzeit des Automobils.

(Autorin: Lydia von Freyberg)



► Abenteurerinnen (2/5) ◄

► Die Bergpionierin Eleonore Noll-Hasenclever ◄

Heute ist sie fast vergessen. Doch Anfang des 20. Jahrhunderts versetzte Eleonore Noll-Hasenclever die noch junge alpine Bergsteiger-Szene in Aufregung, weil sie regelmäßig selbst geübte Kollegen hinter sich ließ und schneller und mutiger als alle anderen in jede Steilwand stieg.



Schwer auszuhalten war das für manche Bergführer, die sie offen anfeindeten und in einem Fall sogar nachts ihre Seile zerschnitten. Und doch konnten sie die Gipfeljagd dieser waghalsigen Frau nicht aufhalten.

(Autorin: Katharina Kestler)



► Abenteurerinnen (3/5) ◄

► Die Wüstenreisende Isabelle Eberhardt ◄

Lawrence von Arabien saß noch beim Tee in England, da bereiste die Schriftstellerin Isabelle Eberhardt schon allein die Sahara, das Atlasgebirge und andere Orte der muslimischen Welt. Ende des 19. Jahrhunderts ging das nur in Männerkleidung und unter arabischem Decknamen.



Später entdeckte die Frauenbewegung der 1970er die Abenteurerin als Vorbild wieder und verhalf ihr zumindest zu ein wenig posthumer Bekanntheit. Doch Isabelle Eberhardt lässt sich nur schwer einordnen: Sie nahm Drogen, liebte den Islam und war dabei doch ausgesprochen emanzipiert. Eine schillernde, rätselhafte und ausgesprochen widersprüchliche Lebensgeschichte.

(Autorin: Angelika Kellhammer)



► Abenteurerinnen (4/5) ◄

► Die Flugpionierin Marga von Etzdorf ◄

Marga von Etzdorf wurde für eine Reise bekannt, die sich bis dahin noch niemand getraut hatte: Sie machte als Erste den Flug Berlin-Tokio. Ganz allein, im Kleinflugzeug. Die tollkühne Kunstfliegerin hatte sich zunächst in der Welt der Loopings und der Flugschauen bewiesen, um dann 1931 zu ihrem berühmten Langstreckenflug aufzubrechen.



Ihr rätselhafter Selbstmord während ihres nächsten Rekordflugs gibt bis heute Anlass zu vielfältigen Spekulationen. Hatte die Fliegerin ein düsteres Geheimnis?

(Autorin: Gabriele Pfaffenberger)



► Abenteurerinnen (5/5) ◄

► Maria Reiche, Retterin der Nasca-Linien ◄

Viel mehr als eine Abenteurerin war Maria Reiche. Sie verband ein abenteuerliches Leben mit einer rigorosen und visionären Forschungstätigkeit. Ihr ist es zu verdanken, dass die Nasca-Linien in der peruanischen Wüste bis heute erhalten und erforscht sind.



40 Jahre lang lebte sie in der Wüste, in einer Lehmhütte ohne Strom, ohne Wasser. Dort widmete sich die Dresdnerin der Erforschung der riesigen Wüstenbilder und kämpfte erbittert gegen ihre Zerstörung durch Ufo-Jäger, Bewässerungssysteme und die Ignoranz ihrer Forscherkollegen.

(Autorin: Tatjana Thamerus)



