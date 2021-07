Neues BR-Studio in Ingolstadt Mehr Platz, mehr Gestaltungsraum, weniger Hitze

Denn war die Arbeit im alten Büro in der Theresienstraße an Hitzetagen manchmal unmöglich (bis zu 36 Grad Celsius), sorgen im neuen Gebäude nun ein Klimagerät, Sonnenschutzrollos und ein Luftzug für Durchatmen.

Hörfunk, Fernsehen und Social Media gehören zum Tagesgeschäft

Überhaupt gestaltet sich das Arbeiten in der neuen Immobilie in der Straße "Am Stein" im Herzen Ingolstadts dank der umsichtigen Planung als komfortabler, variabler und technisch ausgereifter.

Statt wie bislang in zwei kleinen Räumen, arbeiten die Korris nun in drei großen Räumen: Sie können an ihren Hauptarbeitsplätzen neben der Alltagsarbeit wie Recherche und Telefonaten bereits Hörfunk und Bewegtbildinhalte roh vorschneiden.