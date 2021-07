Umzug des Korrespondentenbüros Chiemgau Ein Upgrade von Bewährtem

Es ist geschafft: Nach mehr als 20 Jahren ist das BR-Korrespondentenbüro Chiemgau in ein neues Gebäude umgezogen. Durch die Entwicklung hin zur Trimedialität wurde der Umzug vom knapp 50 Quadratmeter großen Büro im Stadtzentrum in das Postgebäude am Bahnhofsplatz 4 notwendig. Denn die Aufgaben sind umfangreicher, und die Anforderungen an die Regionalkorrespondenten sind im Laufe der Zeit vielfältiger geworden.

Von: Theresa Krinninger und Christine Haberlander