Oberbayern BR-Studio Ingolstadt

"In meiner Geburtsstadt Eichstätt habe ich als Gymnasiastin meine ersten Artikel geschrieben. Dort und in Ingolstadt lernte ich als Zeitungsvolontärin das journalistische Handwerk. Nach einem Jurastudium, einem Rundfunkvolontariat und journalistischen Wanderjahren, die bis nach Argentinien führten, kehre ich mit Mikrofon und Kamera in meine Heimat zurück.



Seit 1996 arbeite ich für den Bayerischen Rundfunk und solange wohne ich auch schon mit meiner Familie im Landkreis Pfaffenhofen. Hier fühle ich mich wohl, denn hier lässt sich der Puls des Landes spüren: Tradition und Ruhe ebenso wie wirtschaftliche und kulturelle Veränderung.



Mein Korrespondentengebiet mit der kreisfreien Stadt Ingolstadt und den drei Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen liegt in der Mitte von Bayern. Mein Büro ist zu Recht in Ingolstadt und damit in der Region, die mit ihrem Wirtschaftsmotor Audi AG schneller wächst als alle anderen im Freistaat. Doch nicht nur die Wirtschaft liefert interessante Themen. Dafür sorgen auch die einzige katholische Universität Deutschlands in Eichstätt, das Theater in Ingolstadt mit seinem eigenen Ensemble, der Naturpark Altmühltal mit immer neuen touristischen Projekten, die Renaissancestadt Neuburg a.d. Donau, die Spargel- und Hopfenbauern in Schrobenhausen und Wolnzach, Pfaffenhofen a.d.Ilm, wo sie spannende ökologische Projekte ansiedeln und vor allem die Menschen, von denen jeder einen zweiten, dritten, vierten Blick wert ist.



Auch in meiner Freizeit bin ich gerne und viel in meinem Korrespondentengebiet unterwegs. Als leidenschaftliche Joggerin erkunde ich immer neue Laufstrecken rund um Pfaffenhofen und Ingolstadt. Mit meinen Töchtern, meinem Mann und Freunden schwimme ich in den Geisenfelder Weihern bei Feilenmoos oder radle mit ihnen durch die Hallertau auf der Suche nach neuen Biergärten. In Eichstätt besuchen wir die Großeltern und suchen in den Jura-Steinbrüchen mit ungetrübtem Optimismus nach einem weiteren Exemplar des Archaeopteryx."