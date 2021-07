Umzug des Korrespondentenbüros Amberg Die Letzten werden die Ersten sein

Statt im Einraum-Büro arbeiten die Korrespondenten Rudolf Heinz und Margit Ringer jetzt in vier Räumen. Ihr Büro besteht aus einem sogenannten Hotroom, einem Produktionsraum, einem Besprechungszimmer, einer Küche mit Schlafsofa und einem Bad mit Dusche, wie es in den Korrespondentenbüros inzwischen Standard ist.

Der BR im Herzen der Amberger Innenstadt

Zudem ist das Büro weg vom Schaufenster im Erdgeschoss in der Herrnstraße in den zweiten Stock der Langen Gasse 2 in Amberg umgezogen. Damit liegt das Korri-Büro weiterhin im Herzen der Innenstadt. Rathaus, Gericht, Staatsanwaltschaft und viele weitere Behörden und Anlaufpunkte sind zu Fuß in wenigen Gehminuten erreichbar.