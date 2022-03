Mittelfranken BR-Studio Fränkisches Seenland

Ulrike Lefherz ist seit 2001 beim BR. Aus Nürnberg berichtet sie in allen Hörfunk-Wellen des Bayerischen Rundfunks und im Netz über aktuelle Ereignisse. Immer wieder vertiefte sie sich bei Reportagen in unbequeme Themen. So deckte sie im Nachgang zum Fall Mollath Missstände in der forensischen Psychiatrie in Bayern auf. Schwerpunkt ihrer Arbeit als Reporterin sind Soziales, Religion und der Wandel der Gesellschaft durch Migration und Zuwanderung.