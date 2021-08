Preissingen von Egern am 29. und 30. März 1930 Wiedergeburt der Volksmusik im BR

"Gute alte Lieder sind ganz besonders willkommen, auch wenn sie nicht so gut gesungen werden." So schrieb es der Kiem Pauli auf seine Einladung zum Preissingen alter Volks- und Almgesänge in Egern. Er lud Bauern, Holzknechte, Handwerker, kurz alles was sangesfreudig war, für zwei Tage an den Tegernsee ein.

"Zweck der Veranstaltung ist es", liest man in einer Pressemitteilung der Deutschen Stunde in Bayern am 5. März 1930, "altes Volksliedgut, das sich in den bayerischen Bergen bei Bauern, Jägern, Flössern und Holzknechten usw. erhalten hat, zu sammeln und in geeigneter Weise wieder zu verbreiten."