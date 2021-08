Fundstück zum BR-Jubiläum Auf der Suche nach der idealen Frau

Ein Turnier ganz besonderer Art fand im Werbefernsehen des BR von 1956 bis 1957 statt: In der von Fred Rauch moderierten Sendung "Die ideale Frau“ mussten die Kandidatinnen nicht nur Fragen zum Allgemeinwissen beantworten – auch in skurrilen praktischen Disziplinen mussten sie sich beweisen: Wer konnte am schnellsten Kartoffeln schälen? Wer war am geschicktesten beim Verarzten der Kinder? Wer konnte am schnellsten einen Fleck entfernen?