70 Jahre BR Die Olympischen Spiele in München

Damit die Spiele reibungslos in alle Welt übertragen werden können, gründen im Mai 1968 ARD und ZDF eine eigene Gesellschaft, das Deutsche Olympia-Zentrum Radio und Television (DOZ). Die Federführung hat der BR unter seinem Intendanten und damaligen ARD-Vorsitzenden Christian Wallenreiter. Geschäftsführer wird zum 1. Januar 1969 Robert Lembke.

Lembke war beliebter Moderator, BR-Chefredakteur aber eben auch Sport-Koordinator der ARD sowie stellvertretender BR-Fernsehdirektor. Als DOZ-Geschäftsführer verantwortet er die Rundfunk- und Fernsehübertragung des sportlichen Großereignisses in alle Welt. Erfahrung für diese Mammut-Aufgabe hat Lembke bereits bei früheren Olympischen Spielen gesammelt. Außerdem war er als Reporter bei der legendären Fußball-WM 1954 in der Schweiz dabei.

Rund um die Uhr und alles in Farbe

"Lembke wird 1972 einen Stab von 1.500 Technikern leiten und einen Etat von 50 Millionen Mark verwalten", schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe vom 9. Dezember 1968. Vom Mikrophon im Stadion bis zum elektronischen Farbstudio stelle das im Mai gegründete DOZ alles bereit, denn - so Lembke - alles werde in Farbe sein.