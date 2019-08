Archivschatz in der BR Mediathek Erinnerungen an Olympia 1972 in München

Im Fernseharchiv des BR Sports schlummern zahlreiche Perlen, die viel zu schade sind, um zu verstauben. Nun fördert der BR einen ganz besonderen Schatz zutage, der unvergessliche Erinnerungen an den Sport-Höhepunkt des Jahres 1972 wieder lebendig werden lässt – die Olympischen Spiele in München, noch einmal zum Mitfiebern in einer 17-teiligen Serie. Sämtliche im Schnitt zirka 25-minütigen Folgen gibt es ab Montag, 26. August 2019, exklusiv und zeitlich unbegrenzt auf der neuen Sportseite in der BR Mediathek.