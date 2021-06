Silvestergala mit dem Rundfunkorchester Bellissimo

Zum Jahresausklang präsentiert das Münchner Rundfunkorchester im Herkulessaal der Münchner Residenz Ouvertüren, Arien und Duette aus der Glanzzeit des Belcanto. Auf dem Programm stehen Bravour-Arien von Puccini, Verdi und anderen, gesungen von der südafrikanischen Sopranistin Golda Schultz und dem aus St. Petersburg stammenden Tenor Sergey Skorokhodov. Am Pult steht Ivan Repušic.

Golda Schultz gab im Sommer 2015 ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen und wurde als Sophie im "Rosenkavalier" von Richard Strauss gefeiert. Das Publikum der Bayerischen Staatsoper kennt sie als Gräfin in Mozarts „Le nozze di Figaro“ oder als Micaela in Bizets "Carmen". Sergei Skorokhodov zählt zu den Stars am Mariinsky-Theater St. Petersburg. Als eine Besonderheit des kroatischen Dirigenten Ivan Repušic gilt seine Fähigkeit, das Räderwerk der Belcanto- Oper ausdrucksstark zum Schnurren zu bringen.