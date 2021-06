Jahresrückblicke Last but not least

Das bayerische Jahr - Ereignisse, die den Freistaat prägten, im Jahresrückblick

Flüchtlinge am Münchner Hauptbahnhof und an den Grenzen, in Erstaufnahmeeinrichtungen und Turnhallen … kein Thema hat dieses Jahr so dominiert wie die große Zahl der Hilfesuchenden, die aus den verschiedenen Krisenregionen nach Deutschland kommen. Im bayerischen Kalendarium blickt das Bayerische Fernsehen auch auf den G7-Gipfel auf Schloss Elmau und auf Obamas Weißwurstfrühstück zurück auf den heißen Sommer und die Dürre in Franken oder auf den Salmonellenskandal bei der Firma Bayern Ei.