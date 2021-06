Neujahrskonzert Prost Neujahr!

Für Millionen Menschen gehören zur unverzichtbaren Tradition von Silvester und Neujahr nicht nur die guten Vorsätze fürs nächste Jahr und der Sekt, sondern auch das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Im goldenen Saal des Wiener Musikvereins wird alljährlich am 1. Januar ein Konzert mit heiterem und zugleich besinnlichem Programm zelebriert, mit Walzern, Polkas und Ouvertüren von Mitgliedern der Strauß-Dynastie und deren Zeitgenossen. Am Pult der Wiener Philharmoniker steht dieses Mal der international renommierte Stardirigent Mariss Jansons. Der Lette ist Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks wie auch des Concertgebouw- Orchesters Amsterdam und dirigiert das Neujahrskonzert bereits zum dritten Mal. Ein Konzertereignis, das seit 75 Jahren das neue Jahr einläutet und das mittlerweile in 90 Ländern übertragen wird.