BR-Magazin-Tipp: Bayern Hopfen, Käse, Geigen

Sie sind nicht immer so wissenschaftlich wie die staatlichen Museen, dafür aber lebendig und anschaulich: die Heimatmuseen. Besonders beliebt bei den Besuchern sind die Museumsdörfer. ARD-alpha widmet den bayerischen Heimatmuseen am 7. August eine ganze Nacht "für Schlaflose".

Den Auftakt zur schlaflosen Nacht macht die Sendung "Bier macht Durst erst schön" über das Bayerische Brauereimuseum Kulmbach. Seit über 600 Jahren wird in Kulmbach Bier gebraut. Einst waren es über 30 Brauereien, die Wohlstand in die Stadt am Fuße der Plassenburg brachten. Und auch heute noch genießt Kulmbacher Bier Weltruf, wie das Museum zeigt.