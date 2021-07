Die Stimme Frankens Günther Koch

22. November 1941

Geboren in Posen

1961 bis 1964

Studium für Lehramt Grund- und Hauptschulen in München

1964

Erste Anstellung als Lehrer in Nürnberg

(von 1982 bis zur Pensionierung 2006 als Semiarrektor auf Teilzeitbasis)

1974

1. und 2. Staatsexamen für Lehramt an Realschulen (Deutsch und Englisch)

3. April 1977

Erste Reportage für den Bayerischen Rundfunk vom Spiel Bayern Hof gegen FC Augsburg in der Sendung "Heute im Stadion"

1998 bis 2009

Radio-Live Kolumne "Wir rufen Günther Koch" auf Bayern 3

2003

Kandidatur für den Bayerischen Landtag auf der SPD-Liste

2005

Publikation des Buches "Der Ball spricht" im Fischer Verlag

2005

Ursendung des BR-Hörspiels "Geisterspiel"

2006

Ende der Tätigkeit als Sportreporter für den Bayerischen Rundfunk und für "Heute im Stadion" nach fast 30 Jahren