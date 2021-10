"Ich bin immer live": Sportreporter-Legende Günther Koch wird 80

Günther Koch – das ist Radiogeschichte des Bayerischen Rundfunks. Mit seiner Stimme, seiner Passion für den Fußball und seiner Treue zum 1. FC Nürnberg verbinden sich Spannung, Glücksgefühle und das emotionale Leiden am Sport. Einen "genialen Solisten" und einen "Poeten am Ball" hat man ihn genannt, er selbst sieht sich als einen Mann des Wortes, der "Bilder malen" will.

Im Fußball steckt Kunst!

Und das konnte er – nur mit Worten das Spiel ganz nah ans Publikum heranholen. Ob er ein Künstler sei? Schwer zu sagen, so Koch gegenüber dem BR. Der wahre Künstler arbeite und probiere, "ich konnte gleich loslegen, wie ich wollte. Das geht natürlich auch mal schief, aber manchmal geht es halt auch genau ins Tor. Und das ist wunderbar." Er habe, so Koch, das Glück gehabt, nicht nur Fußball zu machen, sondern auch lateinamerikanische Tänze, die Europameisterschaft der Motorsegler oder Korbball.

Am meisten aber verbindet man Günther Koch und seine Reportagen natürlich mit dem Fußball. Naheliegend deshalb auch die Frage, wie viel Kunst im Spiel auf dem Rasen stecke. Da fällt Kochs Antwort entschieden aus: "Sehr viel!". Die Hauptperson sei der Ball – und dann gebe es eben die großen Dramen, etwa wenn ein Abwehrspieler zum Kopfball ansetzt, um eine heikle Situation zu klären, und dann das eigene Tor trifft. Kein Regisseur könne sich das ausdenken, so der ehemalige Sportreporter heute.

Der Reporter ist keine Kunstfigur

Und wie ist der private Günther Koch so? Steht er ebenso unter Strom wie derjenige am Mikrofon, dessen mitreißendes Temperament seine Fans so schätzten? Oder ist der öffentliche eine Kunstfigur, eine Rolle, in die sich der "echte" Koch erst hineinbegeben hat, wenn das Spiel angepfiffen und das Mikro offen war? Nein, er sei schon immer so, bekennt Koch, seine Frau könne ein Lied davon singen: "Ich bin leider, wie soll ich sagen, immer live. Ich bin immer dran, und meine Familie hat da schon ein bisschen was mitgemacht. Also, der Reporter war keine Kunstfigur, da habe ich nicht den Schalter umgelegt oder so. Das war ganz normal."

"Wir melden uns vom Abgrund"

Zu seinem 80. Geburtstag am 22. November bekommt Günther Koch ein ganz besonderes Geschenk: Ein Buch, in dem viele Reportagen nachzulesen und einige biografische Kapitel zu Kochs Leben enthalten sind. Geschrieben hat es der Autor Jürgen Roth, mit dem Koch eine Freundschaft verbindet, der Buchtitel zitiert einen legendären Satz Kochs: "Hier ist Nürnberg – wir melden uns vom Abgrund". Gemeint ist der Abgrund des Abstiegs von Kochs Herzensclub, dem 1. FC Nürnberg, im Jahr 1999, der "Last-minute-Abstieg" in die zweite Bundesliga, an den sich der ehemalige Reporter noch sehr genau erinnert.

"Das verfolgt mich, wenn ich ehrlich bin, bis heute", so Koch im Gespräch mit dem BR. "In den Tagen und Wochen danach war ich nicht mehr ich selber. Ich wollte auch gar nicht mehr ins Stadion, obwohl ich in der Nähe des Stadions wohne und das Stadion liebe. Ich wollte aufhören." Was er dann aber glücklicherweise doch nicht getan hat. Mit dem Wiederaufstieg des 1. FC werde es wohl noch ein bisschen dauern, prognostiziert Koch. Augenblicklich sei er fast geneigt zu sagen: "Ich bin auch glücklich, wenn ich ihn der zweiten Liga spielen sehe, wenn ich die Stimmung im Max-Morlock-Stadion miterlebe." Aber, fügt er hinzu: "Der Tag wird kommen. Ich warne euch!"

"Wir melden uns vom Abgrund. Günther Koch – Ein Leben als Fußballreporter" von Jürgen Roth ist im Verlag Antje Kunstmann erschienen.