Was ist Schmerz? Von Warnsignalen und individueller Bewertung

"Und es gibt zusätzlich natürlich individuell große Unterschiede. Das eine Kind der Familie geht mit einem Stein im Schuh keinen Meter weiter, das andere springt noch lustig bis zur nächsten Parkbank. Die Bewertung von Schmerz ist auch abhängig von der Kultur, in der wir leben: In westlichen Kulturen wird eine Geburt als sehr schmerzhaft beschrieben, in anderen Kulturen nicht. Das sind alles Einflüsse, die die Wahrnehmung prägen. Natürlich gibt es Dinge, die einfach jedem wehtun. Aber gerade in der Therapie ist diese Bewertung von Schmerz sehr wichtig, weil sie eben sehr, sehr unterschiedlich sein kann."