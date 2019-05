In der Schmerzspirale 2 Wenn Depressionen zu Schmerzen führen

"Mit beidem kann der Kranke seine Umwelt regulieren. Nehmen wir an, jemand hat in der Familie eine nicht so stabile Position, dann hat er, wenn er im Bett liegt, eine ganz andere Möglichkeit, die anderen zu steuern – das nennen wir sekundären Krankheitsgewinn. Das heißt auf keinen Fall, dass es die Schmerzen nicht gibt, aber das heißt bei der Behandlung, dass man immer drauf achten und fragen muss: Was ist denn beim Patienten leichter geworden, was erwartet er sich oder was würde auch wegfallen, wenn er den Schmerz abgeben könnte."