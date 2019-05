Heilungsansätze Erst bei der Depression oder beim Schmerz ansetzen?

"Was für mich als Therapeut bei chronischen Erkrankungen das Wichtigste überhaupt ist: Ich muss ganz besonders den Betroffenen mit einbeziehen. Die Haltung eines Arztes oder Psychotherapeuten 'ich heile Dich' greift hier nicht - ich muss letztlich gemeinsam mit dem Patienten einen Weg finden, wie wir uns aus dem Teufelskreis wieder nach oben arbeiten. Es gibt da nicht die eine Pille oder die eine Anwendung und dann ist alles weg. Das ist ein langwieriger und mühseliger Weg, mit dem Betroffenen gemeinsam an der Situation so viel wie möglich zu verbessern."