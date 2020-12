Tipps der Redaktion Von Akne Kid Joe bis Zenker Brothers - Von diesen Bands stammen Bayerns beste Songs 2020

Achim Bogdahn:

Akne Kid Joe – "Sarah (Frau, auch in ner Band)"

Mein bayerischer Hit des Jahres 2020 kommt aus Franken und zwar von der Band Akne Kid Joe, was ein bisschen eine Veräppelung ist von Ugly Kid Joe. Die machen zwei Akkorde Deutschpunk für ein Leben ohne Deutschland, so sagen sie. Und was mir an der Band richtig toll gefällt, ist diese Mischung aus Humor und Haltung.

Thomas Mehringer:

Angela Aux – "Ausstellung aussterbender Arten"

Das ist tatsächlich einer der ersten deutschsprachigen Songs von Angela Aux. Und Angela hat mir erzählt, dass der nicht so gut ankam in seiner Fanbase. Aber ich finde ihn tatsächlich einen wunderbaren, sehr poetischen, großartig instrumentierten Song, weil er mich vor allem sehr an Bright Eyes erinnert. Angela Aux wird 2020 zum deutschen Conor Oberst.

Roderich Fabian

Acid Pauli – "Mainacht"

"Mainacht" von Acid Pauli. Ich weiß gar nicht, ob Martin Gretschmann überhaupt noch in Bayern lebt, wahrscheinlicher ist doch Berlin. Aber irgendwie zählt’s - der ist doch aus der Weillheimer Gegend. Und warum mag ich den Song so gern? Weil man dazu die Zirkusmelodie singen kann.

Alba Wilzcek

Ferge X Fisherman – "Backstage"

Ferge X Fisherman aus Nürnberg. Ich finde die super, habe sie schon einige Male live gesehen. Dieses Jahr ging das leider nicht. Ich habe mich irre gefreut, als ihr Album rausgekommen ist. Der Song ist mir gleich ins Ohr gesprungen. Ich finde, es ist ein sehr stimmiges, jazziges Hip-Hop-Werk geworden. Mit gutem Text, mit guter Aussage, das man einfach so entspannt hören kann. Ich wünsche den Jungs alles Gute und hoffe, dass es nächstes Jahr dann auch promotechnisch – sie konnten nämlich gar keine Promo machen – viel besser läuft für sie. Sie haben’s verdient.

Angie Portmann

Friends of Gas – "Graue Luft"

Ganz besonders großartig fand ich dieses Jahr die Friends of Gas. Ein Song wie "Graue Luft". Das haut mich ganz um, das macht mich ganz schwindelig. Dieser dunkle stoische Bass und diese schroffen Gitarren und dazu dann noch diese unglaublich heisere Stimme von Nina Walser. Wahnsinn! Produziert hat Olaf Opal, der ja schon Notwist oder International Musik produziert hat. Der macht uns hier den Steve Albini. Gnadenlos guter Noise-Rock. Und diese Slogans, die da rausgehauen werden, die sind sowieso T-Shirtdruck-kompatibel.

Michi Bartle:

Zenker Brothers – "Intense Incense"

Mein bayerischer Track des Jahres ist gleichzeitig Ausdruck einer gewissen Sehnsucht, die wir - glaube ich - alle teilen. Nämlich die Sehnsucht, dass wir endlich wieder in Kneipen und Clubs gehen können. Deswegen muss dieser bayerische Song des Jahres elektronisch sein. Es gab haufenweise guter Sachen. Aber ich habe mich entschieden für Munichs own Zenker Brothers. Die Zenker Brothers, die schon seit vielen Jahren sehr, sehr gute Musik machen und wahnsinnig tolle DJs sind. Ihr neues Album heißt "Cosmic Transmission" und mein Lieblingstrack daraus ist "Intense Incense".

Ferdinand Meyen

Elena Rud – "Date Me"

Ich habe meinen bayerischen Track des Jahres durch Zufall entdeckt, auf einem der für mich schönsten Momente dieses Jahr. Das war irgendwann im August, ich war im Olympiapark spazieren. Und dann höre ich aus der Ferne diese unfassbar krasse, raue Stimme. Ich habe dann da vorbeigeschaut und da hat sie da auf der Sommerbühne gespielt: Elena Rud. Und ich wurde ganz traurig, weil das so ein schönes Konzert war, wo ich auch wieder gemerkt habe, wie sehr mir Livemusik dieses Jahr einfach abgeht. Also, vielen vielen Dank dafür Elena Rud!

Barbara Streidl:

Federnelken – "Trink und Tanz"

Die Federnelken sind eine junge Band aus München. "Jung" insofern, dass es sie noch gar nicht so lange gibt. Ihre erste EP ist kurz vor der Corona-Zeit rausgekommen. Der Song "Trink und Tanz" ist für mich untrennbar mit dem Jahr 2020 verbunden. Denn Trinken und Tanzen müssen wir jetzt alleine oder mit Sicherheitsabstand und Mund-Nase-Schutzmaske und dem Versprechen, nie auszuatmen.

Noe Noack

Teléfono – "Trak Trak"

Teléfono ist eine Nürnberger Band und "Trak Trak" eine sommerliche, ausgelassene Überraschung, die mich wirklich voll erwischt hat. Extrem tanzbar. Eine moderne, poppige Cumbia-Mischung mit ganz eigener Note. Das liegt auch an der besonderen Zusammensetzung der Nürnberger Band. Da sind Musiker*innen von Robocop Kraus und Wrongkong mit dabei. 6 Musiker*innen aus vier Ländern. Und die Sängerin kommt aus Argentinien.

Sam Wagner:

Moon Mates – "Easy Fix"

Ich arbeite als Popular-Musikbeauftragter in Regensburg und habe früher viel für den Zündfunk gearbeitet. Ich bin Ansprechpartner für Popkulturschaffende in der gesamten Oberpfalz, schon deshalb kümmere ich mich viel um Musik aus Bayern. Und Bayerns Song des Jahres kommt für mich aus Regensburg: "Easy Fix", die Debütsingle der Moon Mates. Ich mag den Song deshalb so gern, weil er gerade in diesem so schweren Jahr unfassbar leicht daherkommt. Ein Ohrwurm, der einem nicht mehr aus dem Kopf geht.