Frieden Glossar

Friedensnobelpreis

Der Friedensnobelpreis geht auf das Testament des 1896 verstorbenen Alfred Nobel zurück. Seit 1901 wird er jedes Jahr in Oslo zum Todestag Alfred Nobels in den Disziplinen Medizin und Physiologie, Physik, Chemie und Literatur vergeben. 1980 wurde der Right Livelihood Award (RLA) erstmals vergeben, eine Auszeichnung für Organisationen und Bewegungen, die sich für eine menschenwürdige Welt einsetzen. Der Antrag, einen Friedensnobelpreis für Entwicklung und Ökologie zu vergeben, wurde abgelehnt. Somit wurde der RLA "Alternativer Nobelpreis" genannt.