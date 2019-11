Frieden Links & Literatur

Das INEF der Universität Duisberg forscht in den Bereichen: Außenpolitik im Zeitalter der Globalisierung, am Duisberg-Essen Model "United Nations" (Simulation), an Elementen der Global Governance-Architektur, Globalen Trends, "Human Security" in Theorie und Praxis, an Politischen Identitäten der Perzeptionen in der internationalen Politik und an Staatsverfall und Weltordnungspolitik: