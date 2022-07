Altai: Land der Sehnsucht Das Thema

Seit 1991, dem Jahr der Auflösung der Sowjetunion, wird auch dieses lange verschlossenen Stück Erde wieder zugänglich. Die Republik Altai, geteilt in den industrialisierten Vor-Altai mit der Hauptstadt Barnaul und den Hoch-Altai mit der Bezirksstadt Gorno-Altaisk, Bergaltai gehört heute zur Russischen Föderation. Die Republik verwaltet sich aber autonom und man besinnt sich wieder der eigenen Geschichte und der alten Traditionen des nomadischen Lebens, des Obertongesangs und des Schamanismus. Verehrer des Landes sprechen von der Schweiz Russlands.

Die Folgen des Zusammenbruchs der UdSSR

Zuerst kamen jedoch die Reformer, wie überall im ehemaligen sowjetischen Einflussbereich. Sie brachten offene Grenzen, vor allem aber brachten sie den Impuls der Privatisierung. Er fand offene Ohren bei der mittleren Bürokratie, die sich Unabhängigkeit von Moskau, die selbstständige Nutzung ihrer reichen Erzvorkommen, Kohle und anderer Naturschätze und eine Anpassung an westliches Lebensniveau erhoffte. Schnell setzte allerdings Ernüchterung ein. Die Privatisierung droht den Prozess, in dessen Verlauf die hässlichen Produkte der Industrialisierung von allen Seiten herangekrochen waren, noch weiter zu beschleunigen: Vom berüchtigten sibirischen Kusbass im Norden, aus den kasachischen Karaganda im Westen haben sich die Kohlegruben im Verlauf der letzten fünfzig Jahre bis nach Barnaul, Rubzowsk und andere Orte im westlichen Vor-Altai vorgefressen; die angrenzende kasachische Steppe wurde von den Sowjets, die Wüsten Gobi und Takla Makan von der Volksrepublik China in atomares Versuchsgelände verwandelt. Jetzt drohen Staudammprojekte und neue Verkehrswege, die den Altai direkt mit China verbinden, die Ökologie der Berge zu zerstören.