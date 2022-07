Download-Service Einsatz im Unterricht

Vorarbeit

Die Identifikation kann über eine kurze Stillarbeit (Bildimpuls) erfolgen: Jeder Schüler assoziiert über ein Bild aus dem Altai und notiert für sich einige Stichpunkte zu den Impulsfragen. Erfolgt das Anknüpfen an vorhandenes Wissen im Klassengespräch, sollten die Ergebnisse an der Tafel in Stichpunkten visualisiert werden. Die Ergebnisse der Arbeit werden nach dem Hörstück wieder aufgegriffen.