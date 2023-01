geimpft Das Impfselfie hat seine Unschuld verloren

Das ultimative Impfselfie: das Impfie

Und nun sind wir dran. Die unter 60-Jährigen. Die Power-User von Social Media. Und was Politiker können, können wir schon lange. Nämlich das ultimative Impfselfie inszenieren: das Impfie. Auf Instagram findet sich eine interessante Typologie der Impfselfies. Die mit hochgestreckter Faust, die noch den Arzthelfer mit ins Bild zerren. Ganz authentisch, frisch von der Front. Yeah. Dann gibt es die selbsternannten Aufklärer, die meinen, es bräuchte ihren Post, um endlich zu verstehen, dass Impfen toll ist. Ein kleiner Pieks für mich. Ein großer Pieks für die Menschheit. Mein Dienst am Vaterland. Oder die Dankbar-Bescheidenen, die nur das kleine Pflaster fotografieren. Mit einem schlichten "Juchu" und ein paar verliebten Emoticons. Dann die Unterwürfigen, die sich irgendwie schämen, aber natürlich auch freuen, und ihr Pflaster mit einer langen Erklärung posten, dass sie es wirklich verdient haben, und nun endlich zu Oma könnten. Denn es geht ja nicht um sie, eigentlich, also, ich mach das ja für euch.

Die Impf-Inszenierung auf Social Media gibt es in zwei verschiedenen Motiven. Die Pflaster am Oberarm, und dann der Stempel im Impfpass. Während das Pflaster am Oberarm etwas Heroisches hat, körperlich, nah dran am Menschen – zeigt der Impfpass eher den bürokratischen Stolz, eine Berechtigung erhalten zu haben. Den ultimativen Passierschein. Die Ansprache der beiden Varianten aber bleibt gleich: stolzes Posing auf der einen Seite, verschämte Freude auf der anderen Seite.