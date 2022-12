21. Dezember 1960 Ornette Coleman nimmt das Album "Free Jazz" auf

Raus aus dem Käfig

Seit November 1959 tritt Ornette Coleman mit seinem Quartett im Five Spot auf. Jeden Abend ist der Club im New Yorker East Village rappelvoll und jeden Abend spaltet der schmächtige Saxofonist aus Texas die Hörergemeinde. Die einen bringt er zur Weißglut, weil er mit allem bricht, was dem Jazz heilig ist, was ihn organisiert und gliedert. Die andern feiern ihn genau dafür als Propheten der Erneuerung und Charlie Parkers wahren Stellvertreter auf Erden. Und alle haben Recht, irgendwie. Coleman will raus aus dem Käfig festgelegter Akkordfolgen, weg von starren Harmonie- und Klangvorgaben. All diese Regeln ersticken die Musik, verhindern das Abenteuer des Augenblicks. Der Jazz braucht Ausdruck, Wahrheit, Spontanität, Gegenwart, nicht sklavische Rücksicht auf Hörgewohnheiten und Brauchtumspflege.