5. April 1722 Jakob Roggeveen entdeckt die Osterinsel

Als Jacob Roggeveen 1722 auf der Suche nach dem sagenhaften Südkontinent über den Südpazifik schipperte, hatte er natürlich keine Ahnung, dass die kleine Insel, auf die er stoßen sollte, viel spektakulärer war als besagter Südkontinent - der sowieso nie gefunden wurde. Gesichtet wurde das gerade mal 163 km² kleine Eiland am Ostersonntag, dem 5. April 1722. Daher lag es nahe, es Osterinsel zu taufen. Auch wenn es schon längst einen anderen Namen hatte, nämlich Te Pito O te Henua, was in der Sprache der Inselbewohner "Nabel der Welt" heißt.

Rätsel über Rätsel

Im Laufe der Jahre kamen so einige auf die Insel und viele beschäftigte die Frage, warum die Statuen nun zertrümmert am Boden lagen und auf der Insel kein Baum mehr wuchs, obwohl sie doch einst dicht bewaldet gewesen sein musste. Eine gebündelte Antwort auf viele Theorien der letzten Jahrzehnte gab der Geograph Jared Diamond in seinem 2005 erschienen Bestseller "Kollaps". Vor Roggeveens Eintreffen, so Diamond, habe sich auf der Insel Schreckliches zugetragen. Die Bevölkerung wuchs, aus Machtprotzerei sollten immer mehr Statuen aufgestellt werden, für ihren Transport wurden nach und nach alle Bäume abgeholzt, bis der Boden erodierte, die Ernte einbrach, die Menschen hungerten.