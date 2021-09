Neue Podcastserie "Kanzlercast" Unsere Kanzler - und warum sie heute noch wichtig sind

#1 Konrad Adenauer - Der Alte

Nach dem Krieg verankert Adenauer die Bundesrepublik quasi im Alleingang fest in Westeuropa und der Nato. Aber hat Adenauer damit die historische Chance verspielt, dass die Berliner Mauer niemals gebaut worden wäre? (Sendung: 05.09.2021 | 17.05-17.30 Uhr | Bayern 2)

#2 Ludwig Erhard - Der Anti-Politiker

#3 Kurt-Georg Kiesinger - Der Vergessene

Wegen seiner Nazi-Vergangenheit muss Kiesinger verbale und reale Ohrfeigen einstecken. Aber seine große Koalition verändert die Bundesrepublik. Sind seine Notstandsgesetze das Vorbild dafür, wie der Staat heute in der Corona-Krise unsere Freiheit einschränkt? (Sendung: 19.09.2021 | 17.05-17.30 Uhr | Bayern 2)

#4 Willy Brandt Superstar

Der erste Sozialdemokrat im Kanzleramt versöhnt Ost und West und uns Deutsche mit unserer Vergangenheit. Dafür wird Brandt gefeiert wie ein Popstar. Aber bedeutet sein schneller Absturz, dass Charisma in der Politik völlig überschätzt ist? (Sendung: 26.09.2021 | 17.05-17.30 Uhr | Bayern 2)

#5 Helmut Schmidt - Der Krisenmanager

Im Terrorherbst 1977 muss Helmut Schmidt sich entscheiden: Was ist wichtiger - Freiheit oder Sicherheit? Legt er mit seiner Kanzlerschaft den Grundstein für den modernen Überwachungsstaat? (Sendung: 10.10.2021 | 17.05-17.30 Uhr | Bayern 2)

#6 Helmut Kohl - Kanzler der Netzwerke

#7 Gerhard Schröder. Der Genosse der Bosse

#8 Angela "Wir schaffen das" Merkel

#9 Bonus: Walter Scheel - Der 10-Tage-Kanzler

Was passiert, wenn eine Kanzlerin oder ein Kanzler zurücktritt oder stirbt? Als Willy Brandt 1974 sein Amt niederlegt, ist Deutschland völlig unvorbereitet. Aber zum Glück tut ein Mann genau das Richtige.

Wer mehr über die Wirkung und den Einfluss unserer Ex-Kanzler bis heute wissen will, für den gibt es den neuen BR-Podcast Kanzlercast. 8 Folgen über das wichtigste Amt in Deutschland: Triumphe und Niederlagen. Verrat und Hoffnung. Von der Westbindung bis "Wir schaffen das". Eine Geschichtsstunde der anderen Art. Ab sofort auch in der ARD Audiothek.