Lebensumstände Wenn sich der Alltag verändert

Probleme mit dem Einkaufen

Allein das Besorgen des Essens ist nicht mehr so unproblematisch, wie dies in den vorhergehenden Jahrzehnten der Fall war. Wenn die Mobilität gestört ist, geht man nicht mehr mit Freude und regelmäßig einkaufen. Dadurch ergeben sich Mängel in der Vorratshaltung, die dann die Essgewohnheiten beeinflussen.