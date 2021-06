Kalorienbedarf Wenn der Körper weniger Energie braucht

Bei älteren Menschen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, sinkt der Kalorienbedarf fast um die Hälfte. Regel: Durchschnittlich reichen für Rentner etwa 1700 Kilokalorien am Tag. Parallel steigt der Bedarf an Mineralstoffen, Vitaminen und an Eiweiß.

Untergewicht

BMI-Wert

Verteilung der Kalorien – optische Veränderung

Im Alter kommt es zu einer Veränderung der Verteilung der Körpermasse. Der Anteil an Körperfett nimmt zu, der Anteil an Muskulatur und Flüssigkeit sinkt. Und deswegen setzt man Gewicht sichtbar dort an, wo sich auch Fett ansetzt. Das ist am Bauch und an der Hüfte. So wirken ältere Menschen von der Silhouette her kräftiger, in der Realität sind sie jedoch schwächer, denn die Muskulatur nimmt ab.