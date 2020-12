Lücken überbrücken Die Zahnbrücke

Grundsätzlich wird bei Zahnbrücken zwischen zwei Arten entschieden: Endpfeiler- und Freiendbrücke. Die Endpfeilerbrücke schließt Zahnlücken, bei denen auf beiden Seiten noch intakte Nachbarzähne vorhanden sind. Sie ist die häufigste Form der Zahnbrücke. Darüber hinaus können Brücken als Freiendbrücken nur auf einer Seite an bestehenden Zähnen befestigt werden. Diese Form der Zahnbrücke funktioniert jedoch nur in geringem Ausmaß, da sie aufgrund der freistehenden Seite Hebelkräfte erzeugt. Diese Kräfte können für eine Überbelastung der noch intakten Zähne auf der anderen Brückenseite sorgen.

Schwierig umzusetzen sind Zahnbrücken auch, wenn das Zahnfleisch oder der Zahnhalteapparat vorgeschädigt sind. Das kann sich häufig in der Form von Zahnfleischentzündungen, auch als Parodontitis bekannt, abzeichnen. Derartige Entzündungen des Zahnhalteapparats können dazu führen, dass sich Knochen unter dem Zahnfleisch abbaut und dadurch Lockerungen bei den verbleibenden Zähnen entstehen. Da jedoch feste Nachbarzähne zum Einsatz einer Zahnbrücke notwendig sind, kommt diese bei Lockerungen als Zahnersatz nicht infrage.

In ihrer Struktur werden Zahnbrücken von einem Gerüst getragen. Dieses besteht in den meisten Fällen aus Metall, wird heutzutage allerdings auch vermehrt aus Keramik hergestellt. Die eigentliche Zahnbrücke wurde früher ebenfalls aus Metall in der Form einer Vollgussbrücke hergestellt. Mittlerweile ist jedoch eine Verblendbrücke aus Keramik Standard.