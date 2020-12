Mittel bei großen Lücken Die Zahnprothese

"Nicht alle Prothesen müssen nachts herausgenommen werden. Wenn nur noch wenige Restzähne vorhanden sind und der Patient unbewusst im Schlaf zubeißt, kann eine ungünstige Belastung der noch vorhandenen Zähne entstehen. Daher sollte in diesem Fall immer ein Zahnarzt konsultiert werden."

Ablauf der Behandlung

Bevor eine Prothese hergestellt wird, bedarf es der Abnahme und Formung eines Abdrucks, der zumeist aus Silikon hergestellt wird. Dieser Abdruck dient für die Techniker im Zahnlabor als Modell für die spätere Prothese. Darüber hinaus müssen im Vorfeld das Gerüst der Prothese anprobiert sowie im weiteren Verlauf provisorische Zähne aufgestellt werden, um den Biss, die Sprechfunktion und die Ästhetik zu prüfen. In diesem Zusammenhang wird anhand einer Bissnahme auch das exakte Bissmuster erfasst. Ebenfalls wird die Relation zwischen Ober- und Unterkiefer durch eine Kieferrelationsbestimmung rekonstruiert. Außerdem muss im Zuge der Prothesenbehandlung überprüft werden, ob die Lippe angemessen unterstützt wird, die Zähne nicht zu lang sind und ob mittels Sprechproben und trotz Prothese eine einwandfreie Aussprache möglich ist.

Im Vergleich zur Zahnbrücke ist die Prothesenbehandlung zeitaufwendiger. So sind in der Regel sechs bis sieben Sitzungen notwendig, bis die Prothese einwandfrei passt. Alles in allem ist mit einem Zeitaufwand von vier bis sechs Wochen zu rechnen.