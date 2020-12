Pflege ist essenziell Haltbarkeit von Zahnersatz

Dagegen schwieriger in Bezug auf die Haltbarkeit sind Zahnprothesen. Da diese dem Kiefer aufliegen, kann sich der Kiefer unter der Prothese grundsätzlich leichter verändern. Aus diesem Grund müssen die Prothesen regelmäßig im Zuge einer "Unterfütterung" nachbearbeitet werden, um den Verlust am Kiefer im Zahnersatz auszugleichen. Darüber hinaus ergibt sich durch das ständige Herausnehmen und Einsetzen ein Verschleiß, wodurch der Halt der Prothese mit der Zeit geringer wird. In diesem Zusammenhang wird teleskopbasierten Prothesen eine längere Haltbarkeit zugeschrieben als den klammerbasierten Prothesen, die zudem ein erhöhtes Kariesrisiko mit sich bringen. Alles in allem sollte jedes Jahr eine Kontrolluntersuchung der Prothese stattfinden.