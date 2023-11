Studien zu Tellerfarben Wer von Tellern dieser Farbe isst, isst weniger

Bekommen wir Snacks auf einem roten Teller serviert, nehmen wir deutlich weniger zu uns als von weißem oder blauem Geschirr. Das ergaben im Jahr 2013 Experimente an der Uni Basel. Die Forscherinnen und Forscher begründeten diesen Effekt damit, dass Rot eine kulturell erlernte Warnfarbe sei, die wir mit "Gefahr" verbinden. Und diese erlernte Vorsicht stoppe unbewußt auch unseren Appetit. So ging das Forscherteam der Uni Basel vor:

Tellerfarbe und Essverhalten

Für das Experiment zur Tellerfarbe sollten 130 weibliche und männliche Versuchspersonen psychologische Fragebögen ausfüllen, die nichts mit der Untersuchung zu tun hatten. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wussten nichts von der eigentlichen Forschungsfrage. Auf dem Tisch, an dem sie die Fragebögen ausfüllen sollten, waren jeweils verschiedenfarbige Teller mit zehn Salzbrezeln aufgestellt. Die Probandinnen und Probanden wurden aufgefordert, sich während des Ausfüllens von den Snacktellern zu bedienen. Am Ende sollten die Testpersonen noch bewerten, wie gut ihnen das Snackgebäck geschmeckt hatte.

Es zeigte sich, dass diejenigen, bei denen ein roter Teller auf dem Tisch stand, deutlich weniger Salzbrezeln aßen als die, denen die Brezeln auf einem weißen oder blauen Teller angeboten wurden. Von den weißen und blauen Tellern hatten die Versuchspersonen gleich häufig gegessen. Die Tellerfarbe hatte in diesem Experiment aber keinen Einfluss darauf, wie gut der Geschmack des salzigen Snacks bewertet wurde. Eine weitere Studie an der Universität von Parma bestätigte, dass von roten Tellern weniger gegessen wird.

Aus Bechern mit rotem Aufkleber trank man weniger Softdrinks

Hier können Sie eine Zusammenfassung der Studie am Institut für Psychologie der Uni Basel nachlesen.

2020 wurde das Trinkbecher-Experiment wiederholt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der Masary-Universität in Brno (Brünn), Tschechien. Ergebnis der Untersuchung : Es fanden sich keine Auswirkungen auf den Trinkkonsum der 148 Probanden durch die Farbe Rot.

Geschmack und Tellerfarbe

Die Tellerfarbe und ihr Effekt auf unseren Appetit war auch Thema einer Untersuchung von einem Team an der Universität Oxford und der Polytechnischen Universität Valencia 2011. Man prüfte, ob die Farbe des Tellers den wahrgenommenen Geschmack der Versuchspersonen direkt beeinflussen kann. Sie testeten schwarze und weiße Teller. Ergebnis: Die Erdbeermousse, die den Versuchspersonen auf weißen Tellern serviert wurde, schmeckte diesen deutlich besser und süßer als auf schwarzen Tellern. Die Form der Teller - es wurden runde, dreieckige und quadratische verwendet - veränderten das Geschmacksempfinden dagegen nicht.

Besteck entscheidet über Geschmack

Auch die Art des Bestecks spielt bei unseren Mahlzeiten eine Rolle. Eine andere Untersuchung der Universität Oxford bewies, dass Versuchspersonen das Essen besser mundete, wenn sie es mit schwererem Besteck aßen - weil solches Besteck in der Regel in unserem Gehirn mit dem Dinieren in teuren Restaurants verbunden ist.