WLAN Router nachts ausschalten Lohnt es sich, nachts den WLAN Router auszuschalten?

Nachts den WLAN Router abzuschalten lohnt sich wahrscheinlich mehr als viele vermuten. So ein Router im Dauerbetrieb ist auch im Hintergrund ständig am Rödeln, es könnte ja sein, dass er gebraucht wird. Und dabei verbraucht er ja nicht nur Strom, sondern produziert durch den ständigen Datenaustausch auch CO2.

WLAN Router: Wie hoch ist der Stromverbrauch?

Je nach Hersteller und Modell ziehen WLAN-Router zwischen 6 und 12 Watt pro Stunde. Aber das eben rund um die Uhr. Aufs Jahr gerechnet kommen da mindestens 53 Kilowattstunden zusammen - es können aber auch über 100 sein. Ein sparsamer Kühlschrank mit Gefrierfach und rund 120 Litern Nutzvolumen kann also tatsächlich weniger verbrauchen als ein WLAN-Router.

WLAN nachts ausschalten Strom sparen

Wenn Sie also etwa 6 Stunden jede Nacht ausschalten - von Mitternacht bis 6 Uhr in der Früh - können Sie bei einem Strompreis von derzeit 0,42 Cent pro KwH (25.10.2022) übers Jahr zwischen 6 und 11 Euro einsparen.

Router ausschalten schädlich?

Auch klar: Es fehlt dann eben das WLAN in der Nacht. Und morgens dauert es zwei, drei Minuten, bis das Gerät wieder hochgefahren ist. Nicht vergessen: Wenn auch Ihr Festnetz am Router hängen hat, sollten Sie sicherstellen, dass Sie bei Bedarf eben anderweitig erreichbar sind. Was natürlich aus Umweltsicht keinen Sinn macht: Den Router abzuschalten und dann Filme oder andere Daten über UMTS zu nutzen. Das verbraucht vielleicht nicht viel Strom Zuhause, aber verursacht deutliche mehr klimaschädliches CO2 als über WLAN.