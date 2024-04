Welpenschutz Stehen Hundebabys unter Welpenschutz?

Jedem Hundebesitzer ist der Satz mit dem Welpenschutz schon begegnet. Aber was ist dran an der Theorie, dass erwachsene Hunde eine natürliche, automatische Bremse eingebaut haben, sodass sie zu Welpen nie böse sind?

Welpenschutz gibt nur im eigenen Rudel

Die inzwischen verstorbenen Verhaltensforscher Eberhard Trumler und Erik Zimen sind in ihrer Einschätzung sehr klar. Im eigenen Rudel gilt für Welpen bis maximal zum dritten Monat eine gewisse Narrenfreiheit. Aber auch die ist nicht unbegrenzt. Wer zu sehr nervt, wird auch in diesem Alter schon gemaßregelt, wahrscheinlich noch etwas zurückhaltend. Meistens ist die Zurückhaltung schon nach acht Wochen vorbei, dann beginnt die Erziehung und die ist eher autoritär. Dieses Verhalten gilt, wie gesagt, für das eigene Rudel.

Martin Rütter: Welpen stehen nicht unter Schutz

Immer fragen, immer vergewissern, immer wachsam

Deshalb sollten Welpenbesitzer bei Hundebegegnungen vor dem Kontakt immer fragen, ob Welpen vom erwachsenen Hund akzeptiert werden oder nicht. Und auch dann sollte man das Verhalten der Hunde beobachten und immer bereit sein, einzugreifen. Strittig ist die Frage, ob man seinen Welpen auf den Arm nehmen sollte. Eine Meinung ist, dass man dem Welpen dadurch signalisiert, dass andere Hunde gefährlich sind und ihm so eine Angst anerzieht. Eine andere Meinung lautet, man soll Hunde im Welpenalter vor schlechten Erfahrungen bewahren, die schlimmstenfalls ein Trauma auslösen können. Schlechte Erfahrungen könnten außerdem das Verhältnis zum Menschen stören. Denn der Welpe erwartet, dass der Mensch als Rudelführer ihn beschützt.

Welpen brauchen Erziehung durch Artgenossen

Den Kontakt mit erwachsenen Hunden komplett zu meiden ist auf jeden Fall der falsche Weg. Nur von ihnen kann das Hundejunge die Hundesprache lernen und kommt später gut mit Artgenossen zurecht. Am sichersten ist es, sich eine Hundeschule zu suchen, die welpenerfahrene und welpengeneigte Hunde mit dem Nachwuchs zusammenbringen. Genauso wichtig ist der Kontakt mit anderen Welpen und Junghunden. Da haben alle Spaß, können sich ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Also auf in die Welpenstunde.