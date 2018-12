Weihnachtslieder-Texte So sind Sie textsicher unterm Tannenbaum

3 Ja Kinderl, du bist halt

im Kripperl so schen,

mi ziemt, i kann nimmer

da weg von dir gehn.

I wünsch dir von Herzen

die süaßte Ruah,

die Engerl vom Himmel,

die deckn di zua.

Hei, hei hei hei,

schlaf siaß, herzliabs Kind!

4 Schließ zua deine Äugerl

in Ruh und in Fried,

und gib ma zum Abschied

dein Seg'n no grad mit!

Dann wird a mein Schlaferl

so sorgenlos sein,

dann kann i mi ruhig

aufs Niedalegn freun.

Hei, hei hei hei,

schlaf siaß, herzliabs Kind!