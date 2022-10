Ist Samstag ein Werktag Parken nur werktags - was gilt für Samstag

Ist der Samstag ein Werktag

Parken am Samstag

Wer sein Auto am Samstag auf einem Parkplatz abstellt, an dem auf einem Schild steht "Parken werktags verboten", der begehe eine Ordnungswidrigkeit und riskiere ein Knöllchen, so Alexander Schnaars. Ist das Parken werktags nur mit Parkschein erlaubt, muss demnach also auch am Samstag ein Parkschein gelöst werden.