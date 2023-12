Waffelwettbewerb Adventskalender Türchen 19: Aktueller Waffel-Stapel-Rekord liegt hier bei 1.082

"Wir schauen dafür heute an die bayerisch-sächsische Grenze in den kleinen Ort Waffelstein. Der hat seinen Namen, weil in der Ortsmitte ein ganz besonderer Stein steht. Innen hohl, darin ist eine Feuerstelle. Und die obere Steinschicht hat ein waffelförmiges Muster. So wurden dort im 18. Jahrhundert tatsächlich Waffeln gebacken. Mitte der 80er war die Gemeindekasse sehr klamm, weshalb sich der damalige Bürgermeister Hans Bieldinger was einfallen hat lassen: Ein Waffel-Stapel-Event. Mit einer Hand muss man einen Teller halten, auf den immer neue Waffel gelegt werden, bis der Turm kippt. Er nannte die Aktion "Halt die Waffel", was bis heute tausende Schaulustige anzieht und so Geld in die Gemeindekasse spült. Der aktuelle Rekord liegt bei 1.082 Waffeln… sagt man. Echt jetzt? Oder ist das echt erfunden?