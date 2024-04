Vogelstimmen erkennen Der Vogelphilipp erkennt für Sie die Vogelstimmen

Die Stimmen von mehr als 100 Vogelarten identifiziert

Ab jetzt: Vogelstimmen per WhatsApp einsenden

Wer mitmachen will, fügt die Nummer 0151 / 290 686 00 zu seinen Kontaktdaten hinzu. Dann WhatsApp starten und einen neuen Chat öffnen. Das Smartphone in die Richtung des singenden Vogels halten, danach die Mikrofontaste drücken. Der Gesang wird aufgenommen und an den Vogelphilipp geschickt. Die persönliche Antwort mit Informationen des Sängers kommt in der Regel innerhalb eines Tages.