Tiere Bayern Diese Tiere gibt es nur in Bayern

Wenn Tiere oder Pflanzen nur in einer bestimmten Region vorkommen, dann werden sie Endemiten genannt. In Bayern haben wir gleich mehrere Tierarten, die endemisch sind.

Bayerische Kurzohrmaus

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wurde die Bayerische Kurzohrmaus (Microtus bavaricus) wieder gesichtet. Sie wurde erstmals in den 60er-Jahren entdeckt, doch dann verschwand sie. Erst im Herbst 2023 ging dem Biologen David Stille bei einer Fangaktion die Bayerische Kurzohrmaus in der Nähe von Mittenwald in die Falle. Wobei die Maus mit den kleinen Augen und sehr kleinen Ohren - die als einziges Säugetier "Bayerisch" im Namen trägt - zwischenzeitlich auch in Österreich gesichtet wurde.

Rhönquellschnecke

Ammersee-Kaulbarsch

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz zählt noch weitere Tiere in Bayern auf, die endemische Arten sind: der Laufkäfer Trechus latibuli - der kommt nur am Schneibstein in den Berchtesgadener Alpen vor, die Hakensandzikade (Psammottetix unciger) wurde in den Schotterbänken der Iller bei Oberstdorf gefunden, die Ostalpen-Schwarzspinne (Zelotes zellensis), der Pseudoskorpion Chthonius alpicola sowie der Tausendfüßer Alpityphlus seewaldi, der im Sommer 1966 erstmals in der Untersberg-Höhle in den Berchtesgadener Alpen von Fritz Seewald entdeckt wurde.