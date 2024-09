Therapiedecke Was bringen Gewichtsdecken wirklich?

Was ist eine Gewichtsdecke?

Eine Gewichtsdecke sieht aus wie eine herkömmliche Bettdecke und wird auch so verwendet. Im Unterschied dazu wird sie aber zusätzlich zur herkömmlichen Deckenfüllung mit schwererem Granulat befüllt, um so mehr Gewicht zu erzeugen. Meist werden mikrofeine Glasperlen, bei manchen Herstellern auch winzige Naturkiessteinchen oder Quarzsand verwendet. Das Gewicht der Decke sollte laut Herstellern, maximal zehn Prozent des eigenen Körpergewichts ausmachen, somit werden diese mit einem Gewicht zwischen vier und 12 Kilogramm angeboten.

Wie wirken Therapiedecken?

Dr. Martin Schlott, Schlafcoach und Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin in der Stadtklinik Bad Tölz, verrät im Interview mit BAYERN 1: „Die Decken geben uns ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, das kann auch auf hormoneller Ebene nachgewiesen werden.“ Die Wohlfühlhormone, wie das sogenannte Glückshormon Serotonin und das Bindungshormon Oxytocin, würden freigesetzt, was für Wohlbehagen sorge und sogar bei einer Behandlung gegen Depressionen unterstützen könne, so Dr. Schlott. Bei ernsthaften Beschwerden, ob psychisch oder körperlich, sollte natürlich trotzdem zuerst der Hausarzt aufgesucht werden.