Tanzen Warum Tanzen uns glücklich macht

Wann haben Sie das zum letzten Mal gemacht: Zu Ihrem Lieblingssong getanzt? Mit großer Leidenschaft im Badezimmer, in der Küche oder durchs Wohnzimmer? Wann haben Sie das zuletzt mit Partnerin oder Partner einen entspannten Discofox hingelegt? Fangen Sie heute noch damit an – es lohnt sich auf allen Ebenen: Durchs Tanzen fühlen wir uns besser, die Laune wird gut, wir fühlen uns verbunden. Was läuft da in Körper und Psyche ab, dass wir uns nach rhythmischen Bewegungen zu Musik, egal ob es Standardschritte sind oder wir Freestyle tanzen, so beglückt fühlen?