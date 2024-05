Sonnenschein Warum uns Sonnenschein glücklich macht

Wenn im Frühling die Sonne scheint, wenn die Tage wieder heller und wärmer werden, dann sind wir meistens viel besser drauf als an grauen Regentagen, unsere Laune bessert sich und wir empfinden das Leben als unbeschwert und leicht. Sonnenschein setzt etwas in unserem Körper in Gang, was der Seele einfach sehr gut tut. Warum wir uns wie ausgewechselt fühlen, wenn die Sonne scheint, das erklärt Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann, Professorin für Gesundheitsförderung: "Dafür verantwortlich ist vor allem das helle Tageslicht. Es sorgt nämlich dafür, dass bei uns die Spiegel des Glückshormons Serotonin ansteigen. Das ist ein Hormon, das vertreibt die schlechte Laune, die Müdigkeit. Es lässt auch Heißhunger verschwinden und macht uns aktiver." Das Serotonin sorge nicht nur für Glücksgefühle, sondern mache uns zufriedener, sagt unsere Expertin. Eine halbe Stunde Sonnenschein in der Mittagspause täglich tue uns allen gut, seine Haut müsse man dabei aber je nach Hauttyp schützen.