Stickeralbum von Fußballvereinen rund um Altötting "Ich fühl mich so berühmt"

Drei Sportvereine im Landkreis Altötting haben sich überlegt: Wie schaffen wir es, die Kinder und Jugendlichen, die bei uns in den Vereinen sporteln, zusammenzubringen und auch das Zugehörigkeitsgefühl zu den Vereinen zu steigern? Die Idee entstand, ein Sticker-Sammelalbum von allen Kindern, Jugendlichen, von Trainern und Schiedsrichtern des TV Altötting, TSV Kastl und TSV Neuötting zu produzieren. Ein Paninibilder-Sammelalbum mit Stickerbildern – so wie man das von den großen Fußballstars und berühmten Mannschaften kennt.

Stickeralbum: Viel Organisation und Mühe, aber ein Riesenerfolg

Ausnahmezustand im Supermarkt am ersten Verkaufstag.

Zweieinhalb Jahre hat die Planung gedauert. Am ersten Verkaufstag des Albums herrschte Ausnahmezustand - alle wollten ein Album und Sticker ergattern. Das war ein toller Lohn der Arbeit von Michael Rasp und den anderen, die die Aktion initiiert und organisiert haben: "Ich bin dermaßen begeistert, ich bin überwältigt und habe fast Tränen in den Augen. Die Freude von jedem Einzelnen zu sehen, ist ein Wahnsinn."



Und jetzt heißt es: Sticker-Tütchen aufreißen, schauen, welchen aktuellen oder zukünftigen Freund man gezogen hat und alle Bilder sorgfältig ins Album einkleben. Wenn es dann voll ist, kennt man alle Kinder aus dem eigenen Verein, aber auch aus den Nachbarvereinen. Und die Kinder sagen: "Ich finde das wirklich cool, schön und es ist wirklich spannend, wen man alles zieht." Oder ein anderer Junge: "Das ist wirklich megacool, ich fühl mich so berühmt danach." Oder: "Dass man sich gegenseitig kennenlernt. Und jetzt fühl ich mich schon so wie ein Profi."