Spartoffel Sensationell: Kreuzung aus Spargel und Kartoffel geglückt

Endlich! Der Spargelbauer Ulrich Karl hat Spargel und Kartoffel so lange gekreuzt, bis es geklappt hat. Die Spartoffeln schmecken himmlisch, müssen nicht geschält werden und werden in kurzer Zeit in nur einem Topf gar. BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann durfte sie schon kosten und ist begeistert.