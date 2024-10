Shoulder Surfing So erbeuten EC-Karten-Betrüger Ihr Geld direkt am Automaten

Passen Sie beim Geldabheben besonders gut auf, denn hier versuchen Kriminelle mit ihrer neuesten Masche "Shoulder Surfing" an Ihre Geheimzahl, Ihre Bankkarte und an Ihr Geld zu kommen.

In Ingolstadt und Manching gab es aktuell zwei Fälle von sogenannten "Shoulder Surfing", bei dem die Täter über 15.000 Euro erbeutet haben, wie BAYERN 1 Polizeireporter Henning Pfeifer berichtet.

Shoulder Surfing

Beim sogenannten Shoulder Surfing spähen Kriminelle die Bankkarten-Geheimnummern ihrer Opfer direkt während der Eingabe am Geldautomaten aus. Dafür müssen sie nicht einmal, wie es der englische Begriff nahelegt, über die Schulter ihrer Opfer sehen, sondern es reichen zwei seitliche Schritte, um aus diesem Winkel die Eingabe der 4-stelligen Geheimzahl beobachten zu können. Achten Sie also besonders darauf, Ihre Eingabe immer verdeckt vorzunehmen. Und seien Sie auch aufmerksam, ob jemand Ihnen vor dem Geldautomaten zu nah kommt.

Ablenkung der Opfer

Sobald sie die Geheimzahl haben, versuchen die Betrüger ihre potentiellen Opfer abzulenken, um so an die EC-Karte zu kommen, warnt Henning Pfeifer. Meistens mischten sie sich bei der Bedienung des Automaten während des Abhebe-Vorgangs ein und versuchten im Verlauf unbemerkt an die Karte zu gelangen.

Schutz vor Betrügern

Wenn also jemand mitunter recht aufdringlich versucht, Ihnen bei der Bedienung des Geldautomaten zu helfen, sollten Sie misstrauisch werden und sich sofort abwenden. Die Betrüger wollen Verwirrung stiften und so unbemerkt an die Karte gelangen. Wenn sie die Karte dann tatsächlich erbeutet haben, versuchen sie das Verschwinden der EC-Karte damit zu begründen, dass der Automat diese wegen eines technischen Defekts einbehalten hätte, so Henning Pfeifer.

Fehlt Ihnen Ihre Karte direkt nach einem solchen Tumult, rufen Sie am besten sofort die "110" an und schildern Sie den Vorgang.

Karte sperren lassen

Sollte ihre Karte tatsächlich weg sein, so lassen Sie diese sofort unter der Telefonnummer 116 116 unverzüglich sperren.

Sollten Sie danach feststellen, dass auf Ihrem Konto Geld fehlt, sprechen Sie mit Ihrer Bank. In vielen Fällen erstatten Banken das Geld nach solch einem Vorfall problemlos. Sollte Ihre Bank die Rückerstattung ablehnen, so sollten Sie sich juristischen Beistand holen, empfiehlt BAYERN 1 Polizeireporter Henning Pfeifer.

Paypal Betrug

Gerade beim Finanzdienstleister Paypal gibt es zur Zeit viele Betrugsfälle. Wie Sie sich schützen können.

Die aktuellsten Betrugswarnungen

Übrigens: Hier im Link finden Sie immer ganz aktuelle Warnungen der Verbraucherzentrale Bayern vor Betrugsmaschen und Verbraucherfallen.